ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

В ПАРЛАМЕНТЕ ПРОШЛИ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ РАСКОПОК НА НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА

Новости Вторник, 17 марта 2026 18:15
Оцените материал
(0 голосов)
В ПАРЛАМЕНТЕ ПРОШЛИ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ РАСКОПОК НА НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА

Сухум. 17 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Парламенте Республики Абхазия состоялись парламентские слушания по вопросу проведения археологических раскопок на реконструируемой набережной Сухума. В них приняли участие депутаты Парламента, заместитель главы Администрации города Сухума Автандил Сурманидзе, декан исторического факультета Абхазского государственного университета, археолог Алик Габелия, директор Государственного управления охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Гарик Сангулия, директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа, директор Государственного историко-архитектурного музея-заповедника «Сухумская крепость» Айнар Инал-Ипа и другие специалисты – археологи и представители Администрации Сухума.

Открывая встречу, спикер Парламента Лаша Ашуба отметил важность рассматриваемого вопроса и напомнил, что проект реконструкции набережной реализуется в соответствии с распоряжениями президента Республики Абхазия Бадры Гунба и первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко.

«В ходе демонтажа были обнаружены серьёзные артефакты и остатки крепости, что привлекло внимание историков. Парламент решил провести слушания, чтобы обсудить дальнейшую судьбу раскопок. Мы ищем пути сохранить нашу историю и одновременно облагородить набережную, учитывая найденные артефакты», – сообщил спикер.

Основной темой обсуждения стала необходимость обеспечения сохранности историко-культурного наследия при проведении масштабных строительных работ в историческом центре Сухума. Участники заседания заслушали специалистов, которые рассказали об исторической ценности участков, попадающих в зону реконструкции.

В ходе дискуссии особое внимание было уделено важности определения объёма археологических изысканий, синхронизации графика строительных работ с деятельностью археологов, чтобы не допустить уничтожения или повреждения возможных артефактов и культурных слоев. Также были рассмотрены возможные варианты внесения изменений в проект реконструкции данного участка. Представители научного и музейного сообщества подчеркнули, что набережная Сухума является уникальной территорией, где могут быть обнаружены свидетельства разных эпох – от античности до позднего средневековья.

«Мы должны найти баланс между развитием городской инфраструктуры и сохранением нашего исторического наследия для будущих поколений. Сегодняшние слушания призваны выработать единый подход, который позволит проводить реконструкцию набережной без ущерба для археологической науки.

Этот вопрос будет находиться под контролем Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ, возглавляемым Инаром Садзба, и Комитета по культуре, делам молодёжи и спорту, возглавляемым Венори Бебия, а также депутата Дмитрия Маршания и советника спикера по экономическим вопросам Нодара Шоуа», – сказал в своем выступлении Лаша Ашуба.

С учетом значимости этого проекта Лаша Ашуба, заместитель спикера Астамур Аршба и депутат Дмитрий Маршания приняли решение направить сумму в два миллиона рублей из квот, которые выделены на каждого из них для работ в избирательных округах, на продолжение археологических раскопок на набережной Сухума.

В ходе встречи была отмечен вклад российских регионов и абхазских бизнесменов в разработку и осуществление проекта реконструкции набережной.

Спикер поблагодарил всех участников встречи за плодотворное обсуждение.

