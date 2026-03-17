Сухум. 17 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провёл совещание, посвящённое вопросам функционирования энергетической системы Абхазии. В нем приняли участие вице-премьер Джансух Нанба, министр энергетики Батал Мушба, министр финансов Саид Губаз, генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия.

На встрече обсуждались меры, которые необходимо предпринять для того, чтобы благоприятно пройти оставшийся небольшой период времени до перехода на собственные генерирующие мощности.

В целях экономии водных ресурсов Ингур ГЭС с августа по декабрь 2025 г. средствами РУП «Черноморэнерго» был приобретен коммерческой объем электроэнергии на сумму 540,7 млн рублей, в последующем использовался социальный переток электроэнергии из России в объеме 399 млн кВт*ч.

Министр энергетики Батал Мушба проинформировал премьер-министра о ходе мероприятий по установке приборов учёта электроэнергии, о дальнейших планах по реализации программы с учётом тех задач, которые поставлены президентом.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.