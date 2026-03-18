ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА О НОВШЕСТВАХ В ТРОЛЛЕЙБУСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Сухум. 18 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Прибывшие из Санкт-Петербурга десять современных троллейбусов встали на маршрут в полном составе. Водитель с 45-летним стажем Зураб Малия рассказывает, что парк не обновлялся более 15 лет. И новшествам в троллейбусном хозяйстве рады, как граждане, так и водители.

«В последний раз наш парк обновляли еще при Сергее Васильевиче Багапш. Конечно, за это время техника сильно износилась, какие-то маршруты вовсе отменили из-за отсутствия должного количества машин. Теперь ситуация кардинально изменилась. Новые троллейбусы радуют наших сухумцев, да и тех, кто из районов приезжает к нам в гости», – сказал Малия.