Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН АБХАЗИИ С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ

Новости Пятница, 20 марта 2026 14:43
ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН АБХАЗИИ С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ

Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам.

«Уважаемые соотечественники, исповедующие ислам!

Сердечно поздравляю вас с одним из самых значимых и светлых праздников мусульманского мира – Ураза-Баирам!

Этот праздник завершает священный месяц Рамадан и несёт в себе глубокий духовный смысл. Он символизирует очищение души, торжество веры, милосердия и сострадания, стремление к нравственному совершенству, укреплению добрососедства и взаимного уважения.

В Абхазии во все времена сохраняются традиции веротерпимости, взаимопонимания и уважения между представителями разных конфессий. Это прочная основа мира, согласия и единства нашего общества.

Мусульманская община Абхазии вносит значимый вклад в развитие страны и укрепление гражданского согласия.

В этот праздничный день хочу также передать самые тёплые поздравления нашим соотечественникам, проживающим в Турецкой Республике и других мусульманских странах.

Дорогие соотечественники – мусульмане! Пусть Ураза-Баирам наполнит ваши дома радостью, теплом и благополучием. Искренне желаю вам крепкого здоровья, мира, согласия, успехов во всех добрых начинаниях и уверенности в завтрашнем дне.

С праздником Ураза-Баирам!»

