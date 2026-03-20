ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН АБХАЗИИ С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ

Сердечно поздравляю вас с одним из самых значимых и светлых праздников мусульманского мира – Ураза-Баирам!

Этот праздник завершает священный месяц Рамадан и несёт в себе глубокий духовный смысл. Он символизирует очищение души, торжество веры, милосердия и сострадания, стремление к нравственному совершенству, укреплению добрососедства и взаимного уважения.

В Абхазии во все времена сохраняются традиции веротерпимости, взаимопонимания и уважения между представителями разных конфессий. Это прочная основа мира, согласия и единства нашего общества.

Мусульманская община Абхазии вносит значимый вклад в развитие страны и укрепление гражданского согласия.

В этот праздничный день хочу также передать самые тёплые поздравления нашим соотечественникам, проживающим в Турецкой Республике и других мусульманских странах.

Дорогие соотечественники – мусульмане! Пусть Ураза-Баирам наполнит ваши дома радостью, теплом и благополучием. Искренне желаю вам крепкого здоровья, мира, согласия, успехов во всех добрых начинаниях и уверенности в завтрашнем дне.

С праздником Ураза-Баирам!»