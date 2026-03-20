ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН АБХАЗИИ С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ
Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам.
«Уважаемые соотечественники, исповедующие ислам!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых значимых и светлых праздников мусульманского мира – Ураза-Баирам!
Этот праздник завершает священный месяц Рамадан и несёт в себе глубокий духовный смысл. Он символизирует очищение души, торжество веры, милосердия и сострадания, стремление к нравственному совершенству, укреплению добрососедства и взаимного уважения.
В Абхазии во все времена сохраняются традиции веротерпимости, взаимопонимания и уважения между представителями разных конфессий. Это прочная основа мира, согласия и единства нашего общества.
Мусульманская община Абхазии вносит значимый вклад в развитие страны и укрепление гражданского согласия.
В этот праздничный день хочу также передать самые тёплые поздравления нашим соотечественникам, проживающим в Турецкой Республике и других мусульманских странах.
Дорогие соотечественники – мусульмане! Пусть Ураза-Баирам наполнит ваши дома радостью, теплом и благополучием. Искренне желаю вам крепкого здоровья, мира, согласия, успехов во всех добрых начинаниях и уверенности в завтрашнем дне.
С праздником Ураза-Баирам!»
Последнее от Super User
