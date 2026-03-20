ПОДПИСАН УКАЗ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА «АБХАЗИЯ – ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ»
Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал Указ о проведении в Сухуме международного экономического форума «Абхазия – инвестиции в будущее». Мероприятие пройдет 3-4 апреля 2026 года. Форум организуется в целях развития экономического сотрудничества, демонстрации инвестиционного потенциала республики, привлечения инвестиций и укрепления внешнеэкономических связей Республики Абхазия.
Согласно Указу, образован Организационный комитет по подготовке и проведению форума. Председателем Оргкомитета назначен премьер-министр Владимир Делба.
Оргкомитету поручено:
• представить на утверждение план основных мероприятий по подготовке и проведению форума, определив ответственных исполнителей и сроки исполнения;
• представить предложения по объему и структуре расходов на подготовку и проведение форума;
• обеспечить контроль, взаимодействие и координацию деятельности органов государственного управления, должностных лиц и организаций для оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением форума.
Администрации президента Республики Абхазия поручено обеспечить всестороннее содействие деятельности Оргкомитета по подготовке и проведению форума.
Контроль за исполнением Указа возложен на руководителя Администрации президента Б. Ф. Эшба.
В состав Оргкомитета вошли:
Нанба Д. Э. – вице-премьер Республики Абхазия, заместитель председателя Организационного комитета;
Агрба Т. М. – глава Администрации г. Сухум;
Аджинджал И. А. – начальник Управления протокола президента Республики Абхазия;
Айба Б. Э. – заместитель руководителя Администрации президента Республики Абхазия;
Бебия В. З. – начальник Управления гуманитарной политики Администрации президента Республики Абхазия;
Джопуа Б. Ц. – министр сельского хозяйства Республики Абхазия;
Зухба Н. А. – помощник президента Республики Абхазия;
Кове Д. В. – министр культуры Республики Абхазия;
Логуа А. О. – министр туризма Республики Абхазия;
Миквабия Т. З. – министр экономики Республики Абхазия;
Хагба Т. М. – вице-премьер, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта;
Чолокуа А. Д. – начальник Управления по работе со средствами массовой информации Администрации президента Республики Абхазия.
Последнее от Super User
