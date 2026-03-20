 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОДПИСАН УКАЗ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА «АБХАЗИЯ – ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ»

Новости Пятница, 20 марта 2026 14:55
Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал Указ о проведении в Сухуме международного экономического форума «Абхазия – инвестиции в будущее». Мероприятие пройдет 3-4 апреля 2026 года. Форум организуется в целях развития экономического сотрудничества, демонстрации инвестиционного потенциала республики, привлечения инвестиций и укрепления внешнеэкономических связей Республики Абхазия.

Согласно Указу, образован Организационный комитет по подготовке и проведению форума. Председателем Оргкомитета назначен премьер-министр Владимир Делба.

Оргкомитету поручено:

• представить на утверждение план основных мероприятий по подготовке и проведению форума, определив ответственных исполнителей и сроки исполнения;

• представить предложения по объему и структуре расходов на подготовку и проведение форума;

• обеспечить контроль, взаимодействие и координацию деятельности органов государственного управления, должностных лиц и организаций для оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением форума.

Администрации президента Республики Абхазия поручено обеспечить всестороннее содействие деятельности Оргкомитета по подготовке и проведению форума.

Контроль за исполнением Указа возложен на руководителя Администрации президента Б. Ф. Эшба.

В состав Оргкомитета вошли:

Нанба Д. Э. – вице-премьер Республики Абхазия, заместитель председателя Организационного комитета;

Агрба Т. М. – глава Администрации г. Сухум;

Аджинджал И. А. – начальник Управления протокола президента Республики Абхазия;

Айба Б. Э. – заместитель руководителя Администрации президента Республики Абхазия;

Бебия В. З. – начальник Управления гуманитарной политики Администрации президента Республики Абхазия;

Джопуа Б. Ц. – министр сельского хозяйства Республики Абхазия;

Зухба Н. А. – помощник президента Республики Абхазия;

Кове Д. В. – министр культуры Республики Абхазия;

Логуа А. О. – министр туризма Республики Абхазия;

Миквабия Т. З. – министр экономики Республики Абхазия;

Хагба Т. М. – вице-премьер, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта;

Чолокуа А. Д. – начальник Управления по работе со средствами массовой информации Администрации президента Республики Абхазия.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 20 марта 2026 15:01

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СГБ ВЫДВОРИЛА ПОДОЗРЕВАЕМОГО В РЕЛИГИОЗНО-ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ АБХАЗИИ ЗАПУСКАЕТСЯ РЕГУЛЯРНЫЙ РЕЙС «МОСКВА – СУХУМ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.