В ГОСКОМИТЕТЕ ЧЕСТВОВАЛИ КОМАНДУ, ВЫШЕДШУЮ В СУПЕРЛИГУ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Госкомитете прошла встреча с командой «Апсны» по настольному теннису. Поводом стал исторический успех абхазских спортсменов: по итогам завершившегося сезона Высшей лиги «А» чемпионата России они завоевали право выступать в элитном дивизионе – Суперлиге.

Вице-премьер, председатель Госкомитета Таращ Хагба и его заместитель Беслан Карчава лично поздравили игроков и тренерский штаб с выдающимся достижением.

Обращаясь к спортсменам, Таращ Хагба подчеркнул: «Дорогие наши теннисисты, мы с гордостью приветствуем вас в Госкомитете по делам молодежи и спорта. Совсем недавно завершился сезон Высшей лиги «А». Наша команда «Апсны» заняла почетное второе место. Третье место – у команды из Нальчика, первое – у команды из Казани. Этот результат дает нам право выйти на новый уровень – в Суперлигу. Сказать, что мы вами гордимся, – значит не сказать ничего. Вы в очередной раз доказали: спорт в Абхазии развивается, у нас есть серьезный потенциал и сильные спортсмены. Со своей стороны мы, конечно же, будем делать все возможное, чтобы поддерживать вас и быть надежными партнерами на этом пути».

Один из игроков команды Ренат Карчава поделился эмоциями от выступления и рассказал, как изменилось отношение соперников после уверенной игры абхазских спортсменов:

«На самом деле, это такие эмоции, которые остаются на всю жизнь. Честно скажу – давно не испытывал ничего подобного, хотя играл во многих турнирах. Но то, что было здесь, – это совсем другой уровень. Особенно запомнилась предпоследняя игра, когда от нас все ждали поражения. Весь зал следил за матчем, было ощущение, что все внимание приковано именно к нам. И в тот момент, когда мы выиграли – это было невероятно. К нам подошли и судьи, и организаторы – обняли каждого. Это было очень тепло и по-настоящему ценно. Что особенно приятно – подходили даже тренеры, которых мы раньше не знали. Спрашивали, какой у нас уровень, кто нас тренирует, где мы занимаемся. Говорили, что раньше о нас не слышали, но теперь хотят познакомиться ближе. Многие из них уже выразили желание приехать к нам – на сборы, на турниры. Даже команды из Санкт-Петербурга, у которых было пять составов на этом турнире, сказали, что хотят приехать, посмотреть, как мы тренируемся, познакомиться с нашим уровнем. В начале турнира такого отношения не было, но к концу все изменилось. Как будто весь зал сплотился, и к нам начали относиться по-другому – с уважением, с интересом.

Я считаю, это очень важный результат. И еще раз хочу сказать огромное спасибо за вашу поддержку. Это действительно очень важно для нас. Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы теннис развивался и двигался вперед. Все, что от нас зависит, мы обязательно сделаем».

В завершение встречи спортсменам вручили денежные поощрения за успешное выступление и выход в Суперлигу.

