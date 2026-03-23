КОМАНДА «АПСНЫ» УЧАСТВОВАЛА В ПЯТОМ ТУРЕ ЧЕМПИОНАТА СКФ И ЮФО

Сухум. 23 марта 2026 г. Абхазия-Информ. С 20 по 22 марта 2026 года в городе Черкесск (Карачаево-Черкесская Республика) во дворце спорта «Юбилейный» прошел заключительный пятый тур Чемпионата Северо-Кавказского федерального округа и Южного федерального округа в рамках межрегиональных соревнований по баскетболу среди женских команд сезона 2025-2026 годов. В данном турнире приняла участие сборная команда баскетбольного клуба «Апсны».

В состав команды «Апсны» вошли представительницы баскетбольного клуба «Спартак – Сухум» и две баскетболистки команды «Крылья Абхазии». Следует отметить, что несмотря на юный возраст спортсменок сухумской команды по сравнению с остальными участницами, они продемонстрировали достойную игру и высокий уровень подготовки.

Всего в турнире приняли участие пять команд:

– «Сталинград» (город Волгоград);

– «Артемида-КГУФКСТ» (город Краснодар);

– «Эльбрус» (город Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика);

– «БК Апсны» (город Сухум, Республика Абхазия);

– «Динамо» (город Волгоград).

Чемпионат СКФО и ЮФО по баскетболу начался в октябре 2025 года и включал в себя пять туров. Финальные игры запланированы на 10-12 апреля 2026 года и состоятся в городе Пятигорске.

На данном этапе будут определены чемпионы России среди команд первой лиги.

Команду «Апсны» тренирует Николай Гущин, тренер Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум.