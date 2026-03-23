ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

КОМАНДА «АПСНЫ» УЧАСТВОВАЛА В ПЯТОМ ТУРЕ ЧЕМПИОНАТА СКФ И ЮФО

Новости Понедельник, 23 марта 2026 18:53
Сухум. 23 марта 2026 г. Абхазия-Информ. С 20 по 22 марта 2026 года в городе Черкесск (Карачаево-Черкесская Республика) во дворце спорта «Юбилейный» прошел заключительный пятый тур Чемпионата Северо-Кавказского федерального округа и Южного федерального округа в рамках межрегиональных соревнований по баскетболу среди женских команд сезона 2025-2026 годов. В данном турнире приняла участие сборная команда баскетбольного клуба «Апсны».

В состав команды «Апсны» вошли представительницы баскетбольного клуба «Спартак – Сухум» и две баскетболистки команды «Крылья Абхазии». Следует отметить, что несмотря на юный возраст спортсменок сухумской команды по сравнению с остальными участницами, они продемонстрировали достойную игру и высокий уровень подготовки.

Всего в турнире приняли участие пять команд:

– «Сталинград» (город Волгоград);

– «Артемида-КГУФКСТ» (город Краснодар);

– «Эльбрус» (город Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика);

– «БК Апсны» (город Сухум, Республика Абхазия);

– «Динамо» (город Волгоград).

Чемпионат СКФО и ЮФО по баскетболу начался в октябре 2025 года и включал в себя пять туров. Финальные игры запланированы на 10-12 апреля 2026 года и состоятся в городе Пятигорске.

На данном этапе будут определены чемпионы России среди команд первой лиги.

Команду «Апсны» тренирует Николай Гущин, тренер Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум.

« СТАРТОВАЛА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ СЕССИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ СВО ИЗ РОССИИ И АБХАЗИИ АБХАЗИЯ И РОССИЯ РАСШИРЯЮТ ФОРМАТЫ И МЕХАНИЗМЫ ОКАЗЫВАЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ АБХАЗИИ »
