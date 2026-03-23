НА НАБЕРЕЖНОЙ ДИОСКУРОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА РЕСПУБЛИКОЙ ТАТАРСТАН

Понедельник, 23 марта 2026
НА НАБЕРЕЖНОЙ ДИОСКУРОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА РЕСПУБЛИКОЙ ТАТАРСТАН

Сухум. 23 марта 2026 г. Абхазия-Информ. На набережной Диоскуров продолжается реконструкция участка Республикой Татарстан. На объекте активно ведутся работы: на месте задействована тяжелая строительная техника, работают специалисты. Подрядчик приступил к демонтажу существующего покрытия.

Как рассказал генеральный директор подрядной организации «Мир камня ОНИКС» Адис Геворкян, известняковые плиты, которые были уложены на набережной, аккуратно снимают и отправляют в цех для последующей обработки.

«В дальнейшем они будут там отполированы, торцованы и в последующем будут уложены на исторической части набережной», – пояснил он.

Речь идет об участке протяженностью 220 метров. Для его реставрации потребуется около 900 камней.

По словам Геворкяна, работы ведутся с ювелирной точностью, чтобы сохранить исторический облик набережной в том виде, в котором ее помнят старшие поколения.

Главный инженер из Татарстана Константин, который непосредственно отвечает за выполнение работ на объекте, также рассказал о проведении демонтажа:

«Приступили мы к демонтажу старого покрытия набережной при содействии местной администрации. За что им большое спасибо. Наши коллеги разбирают историческую часть. Всё будет сделано, как положено», – рассказал он.

