УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ ИЗ АБХАЗИИ
Сухум. 23 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Спортсмены из Абхазии успешно выступили на Фестивале цветных поясов по тхэквондо (ИТФ) в Сочи. В турнире, собравшем 140 участников, команда из Абхазии, состоящая из 42 спортсменов, показала высокие результаты, завоевав 36 медалей различного достоинства.
Первые места заняли: Сергей Мазуляк, Артем Задыкян, Микаэлла Хачатрян, Самир Бигвава, Луман Тарба, Руслан Трапизонян, Арман Текнеджян, Сергей Барциц, Григорий Барциц, Саид Барциц, Арман Трапизонян, София Хварцкия, Тигран Кесян, Эрик Каракеян, Артур Каракеян, Еснат Пилия, Матвей Орлов, Элизбар Ермолаев, Юра Календжян, Айнар Джикирба, Леон Юнусба и Ева Шашура.
Также два первых места в своих категориях завоевали: Леон Календжян, Анель Малия и Руслана Гусак.
Вторые места заняли: Еснат Тания, Руслан Барциц, Мирон Айба, Иснат Кварацхелия, Грант Матевосян, Ясон Терзян, Даниэл Манукян, Софа Еник, Эраст Габлия, Айнар Кайтан, Еснат Кутарба, Богдан Шашура, Александра Шашура.
Третьи места заняли: Марат Сртлян, Эрик Календжян, Саят Давитян, Борис Мхонджия.
Подготовку спортсменов к соревнованиям осуществляли опытные тренеры: Тимур Барциц, Аляс Агрба, Саида Гунба, Никита Ухваков, Эдуард Арзуманян. Президент Федерации тхэквондо РА Отар Гогуа.