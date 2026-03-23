 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

Понедельник, 23 марта 2026
Оцените материал
(0 голосов)
УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 23 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Спортсмены из Абхазии успешно выступили на Фестивале цветных поясов по тхэквондо (ИТФ) в Сочи. В турнире, собравшем 140 участников, команда из Абхазии, состоящая из 42 спортсменов, показала высокие результаты, завоевав 36 медалей различного достоинства.

Первые места заняли: Сергей Мазуляк, Артем Задыкян, Микаэлла Хачатрян, Самир Бигвава, Луман Тарба, Руслан Трапизонян, Арман Текнеджян, Сергей Барциц, Григорий Барциц, Саид Барциц, Арман Трапизонян, София Хварцкия, Тигран Кесян, Эрик Каракеян, Артур Каракеян, Еснат Пилия, Матвей Орлов, Элизбар Ермолаев, Юра Календжян, Айнар Джикирба, Леон Юнусба и Ева Шашура.

Также два первых места в своих категориях завоевали: Леон Календжян, Анель Малия и Руслана Гусак.

Вторые места заняли: Еснат Тания, Руслан Барциц, Мирон Айба, Иснат Кварацхелия, Грант Матевосян, Ясон Терзян, Даниэл Манукян, Софа Еник, Эраст Габлия, Айнар Кайтан, Еснат Кутарба, Богдан Шашура, Александра Шашура.

Третьи места заняли: Марат Сртлян, Эрик Календжян, Саят Давитян, Борис Мхонджия.

Подготовку спортсменов к соревнованиям осуществляли опытные тренеры: Тимур Барциц, Аляс Агрба, Саида Гунба, Никита Ухваков, Эдуард Арзуманян. Президент Федерации тхэквондо РА Отар Гогуа.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 23 марта 2026 19:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НА НАБЕРЕЖНОЙ ДИОСКУРОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА РЕСПУБЛИКОЙ ТАТАРСТАН ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА АБХАЗИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.