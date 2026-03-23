УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 23 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Спортсмены из Абхазии успешно выступили на Фестивале цветных поясов по тхэквондо (ИТФ) в Сочи. В турнире, собравшем 140 участников, команда из Абхазии, состоящая из 42 спортсменов, показала высокие результаты, завоевав 36 медалей различного достоинства.