ИТОГИ РЕЙДА В ГУДАУТСКОМ И ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНАХ

Сухум. 25 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Масштабный рейд по обеспечению правопорядка прошел в Гудаутском и Гагрском районах 24 марта. Рейд проходил при личном участии вице-премьера, министра внутренних дел генерал-майора милиции Роберта Киут, его заместителя, генерал-майора милиции Беслана Чкадуа.

Приказом главы МВД мероприятие прошло с применением ротации личного состава с дальнейшим распределением по указанным районам. По итогам рейда составлен 271 протокол об административных правонарушениях, выявлено три факта незаконно хранимого огнестрельного оружия, девять водителей, пребывавших за рулем в нетрезвом состоянии лишены права управлять транспортом сроком на шесть месяцев, их автомобили изъяты и поставлены на штрафстоянку.