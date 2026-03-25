СТОЛИЧНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ ПРОВОДИМЫМ РАСКОПКАМ

Сухум. 25 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Глава администрации Сухума Тимур Агрба провел совещание по раскопкам в исторической части набережной. С целью подробного обсуждения вопросов на совещание в столичную администрацию пригласили археологов, занимающихся раскопками, представителей управления историко-культурного наследия и абхазского бизнеса, финансирующего ремонтные работы в этой части набережной.