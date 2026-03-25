РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Сухум. 25 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел рабочую встречу с министром здравоохранения Эдуардом Бутба, в ходе которой были подведены итоги проделанной министерством здравоохранения работы с начала года и обозначены приоритетные направления развития системы здравоохранения.

Эдуард Бутба доложил о результатах рабочей поездки в Российскую Федерацию, состоявшейся по итогам участия в форуме «Здоровое общество» в Москве. По его словам, одним из важных итогов стало подписание протокола о внесении изменений в соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, регулирующее вопросы медицинского страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии. Документ предусматривает возможность получения медицинской помощи на территории России как по заграничному паспорту гражданина России, так и по паспорту гражданина Абхазии.

Министр также сообщил о проведенных встречах в Министерстве здравоохранения России и профильных учреждениях, где обсуждались вопросы стратегического взаимодействия, цифровизации отрасли, повышения эффективности управления системой здравоохранения, а также дальнейшего развития партнерства. Достигнуты договоренности о визите российских специалистов в Абхазию для проведения анализа деятельности медицинских учреждений и выработки практических рекомендаций.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено развитию высокотехнологичной медицинской помощи. В республике уже функционирует сосудистый центр, где оказывается помощь пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, ведется работа по дальнейшему развитию кардиохирургии, включая внедрение более сложных видов оперативных вмешательств. Параллельно развивается травматологическая служба, обновляется диагностическая база, что позволяет оказывать все больше видов медицинской помощи на территории республики.

Вместе с тем Эдуард Бутба обозначил ряд системных проблем, в том числе кадровый дефицит, особенно в районах, высокую нагрузку на медицинские учреждения в курортный сезон, а также необходимость дооснащения больниц современным оборудованием. В частности, отмечена потребность в компьютерной томографии в Гагрском районе, обновлении оборудования в туберкулезной службе, развитии службы родовспоможения и дальнейшем укреплении материально-технической базы медицинских учреждений. Также была затронута проблема отсутствия полноценной службы скорой медицинской помощи в Очамчырском районе, что требует отдельного организационного решения.

Отдельным блоком обсуждалось развитие Национального онкологического центра, где обеспечивается лечение пациентов, в том числе с применением дорогостоящей таргетной терапии. Вместе с тем подчеркивалась необходимость дальнейшего оснащения центра современным диагностическим оборудованием для повышения эффективности раннего выявления заболеваний.

«Здравоохранение – это ключевой приоритет. Наша задача – поэтапно выстроить современную и устойчивую систему, которая будет обеспечивать доступную и качественную медицинскую помощь гражданам», – подчеркнул Владимир Делба.

Особое внимание в ходе встречи было уделено внедрению системы платных медицинских услуг. Премьер-министр отметил, что речь идет о формировании прозрачного и эффективного механизма оказания услуг сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

«Необходимо системно подойти к вопросу легализации платных медицинских услуг. Это позволит создать дополнительные источники финансирования, которые будут направляться непосредственно в медицинские учреждения, на их развитие, обновление оборудования и поддержку специалистов», – отметил Владимир Делба.

По словам премьер-министра, внедрение данного механизма позволит повысить эффективность работы системы здравоохранения и ускорить ее развитие без ущерба для гарантированной бесплатной медицинской помощи населению.

В завершение встречи Владимир Делба подчеркнул, что все обозначенные вопросы находятся на контроле, а развитие системы здравоохранения будет осуществляться поэтапно с учетом приоритетности задач. Он также выразил благодарность медицинским работникам за их труд и отметил, что государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку отрасли.