ДНИ КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ В РОССИИ СТАРТУЮТ В МОСКВЕ 2 АПРЕЛЯ

Сухум. 26 марта 2026 г. Абхазия-Информ. 2 апреля в Москве откроются Дни культуры Абхазии в России. Проект охватит три российских города – Москву, Владимир и Нижний Новгород – и продлится до 6 апреля. В этом году российские зрители увидят выступления одного из самых ярких и самобытных коллективов Абхазии – Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия имени Василия Царгуш (художественный руководитель – народный артист Республики Абхазия, народный артист Карачаево-Черкесской Республики Валерий Тания).

Ансамбль был создан в 1931 году и за годы деятельности неоднократно становился лауреатом международных фестивалей, а также выступал на гастролях во многих странах мира – Германии, Греции, Турции, Сирии, Франции, Мексике, Аргентине и других.

Специальная программа для Дней культуры отразит всю красоту и разнообразие абхазских народных песен и танцев. Для российского зрителя прозвучат сюита «Абхазская свадьба», народная героическая песня «Озбакь», старинная походная песня «Саматхуа», шуточная песня «Рафида» и легендарная песня «Моя Абхазия» советского композитора, заслуженного деятеля искусств Абхазской АССР Аслана Даурова на стихи абхазского советского писателя и поэта, лауреата Государственной премии Абхазской АССР имени Д.И. Гулиа Ивана Тарба.

Выступления абхазского коллектива пройдут на знаковых площадках столицы и крупных российских городов – на сцене Московского государственного академического театра «Русская песня», Владимирской областной филармонии и Кремлевского концертного зала Нижегородской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича.

Дни культуры Абхазии в России – традиционный ежегодный формат сотрудничества Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Республики Абхазия. В рамках подписанной в 2025 году программы межведомственного сотрудничества проходят гастроли коллективов двух странах, российские и абхазские исполнители участвуют в международных музыкальных фестивалях и конкурсах в Абхазии и России. Так, ответные выступления российских исполнителей пройдут в середине апреля в Сухуме, столице Республики Абхазии.

Дни культуры России в зарубежных странах ежегодно проводятся Минкультуры России в целях расширения на системной основе российского культурного присутствия, продвижения за рубежом национальных духовных ценностей и традиций, а также поддержки соотечественников. В 2025 году российские мероприятия прошли в Абхазии, Беларуси, Болгарии, Казахстане, Киргизии, КНДР, Индии, Индонезии, Иране, ОАЭ, Омане, Пакистане, Узбекистане, Франции, Южной Осетии и на Маврикии.

Организатором Дней культуры России по поручению Минкультуры России выступает ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.