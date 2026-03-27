ЗАДЕРЖАН ОРГАНИЗАТОР НЕЗАКОННЫХ ПОСТАВОК НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РЕСПУБЛИКУ АБХАЗИЯ

Сухум. 27 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Насыров Руслан Рафикович, 1981 г.р., уроженец Республика Казахстан, проживающий в г. Сочи задержан в результате оперативного взаимодействия сотрудников УКОН МВД Абхазии и ОНК УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении ранее задержанных УКОН МВД на территории Республики Абхазия Лилии Шарифуллиной и Ульяны Гварамия, а также на тот момент разыскиваемого Насырова Руслана Рафиковича, следственным управлением МВД Абхазии было возбуждено уголовное дело. В преступных деяниях гражданина Насырова следствием усматриваются два факта незаконного ввоза наркотических средств в Республику Абхазия, а также сбыту запрещенных веществ, совершенных организованной группой в особо крупном размере.

Шарифуллина Лилия обвиняется в преступлениях, предусмотренных пунктами «а» и «б» части 3 статьи 224 прим. 1, а именно незаконном ввозе наркотического средства на территорию Республики Абхазия, совершенного организованной группой в особо крупном размере, а так же пунктами «а» и «в» части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Гварамия Ульяна обвиняется в двух фактах незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а равно сбыту наркотического средства, совершенных организованной группой в особо крупном размере.