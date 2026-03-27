АБХАЗИЯ МАНИТ: ТУРЫ ИЗ УФЫ В 2026 ГОДУ

Сухум. 27 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Несмотря на оскорбления туристов из России, Абхазия продолжает привлекать поклонников бюджетного отдыха. Сколько стоит визит в Абхазию и стоит ли туда ехать в 2026 году – мнение экспертов и туристов в эксклюзивном материале Mkset.

Жители Уфы уже начинают присматривать туры на море, в том числе – и Чёрное. Вместе с Сочи, Адлером и Краснодарским краем туристы активно оценивают возможность отдохнуть и заграницей. Например, провести отпуск в Абхазии. Какие цены на туры из Уфы сложились сегодня, рассказала маркетолог системы бронирования отдыха «Турвизор» Валерия Оломпиева.

Среди предложений туроператоров в марте выделяются такие страны, как Турция, Египет, Таиланд, Объединённые Арабские Эмираты, Китай и Вьетнам, а также курорты Сочи и Абхазия с удобными чартерными рейсами.

Туры из Уфы: март–апрель 2026

Россия/Сочи: включено всё необходимое – авиаперелет, транспортировка, размещение и завтраки — трёхзвёздочный отель, шестидневный тур от ₽46 301.

Абхазия/Гагра: помимо перелета и проживания, в путёвку входят трансфер, медицинская страховка и утреннее питание. Отдых в Абхазии представлен трехзвездочным отелем с недельным пребыванием от ₽52 659.

Таиланд/Паттайя Отель 3*, 12 ночей. В тур входят: перелет, трансфер, медстраховка, проживание, питание – завтрак от ₽182 836.

Вьетнам/ Нячанг Отель 3*, 7 ночей. Тур включает: перелет, трансфер, медицинскую страховку, проживание, питание – завтраки от ₽242 030.

Турция/Алания: Любителей турецкого гостеприимства ждёт курорт Алания с четырёхзвёздочным отелем и шестидневным путешествием. Полный пакет: перелет, трансфер, медицинский полис и система питания «все включено» от ₽95 264.

Минимальные цены на туры из Уфы на двоих взрослых. В случае добавления детей, стоимость актуализируется и зависит от возраста.