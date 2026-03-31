АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА ФЕСТИВАЛЕ ЗИМНЕГО ПЛАВАНИЯ В АНАПЕ — 31.03.2026
Сухум. 31 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Фестиваль, прошедший в Анапе, собрал около 50 участников и более 200 зрителей. В соревнованиях приняли участие клубы моржей из разных городов России, включая Геленджик, Новороссийск, Пермь, Нижневартовск и Крым.
Победителями соревнований стали Ирина Буц и Елена Банченко, занявшие первые места. Серебряную награду завоевал Альберт Гуния, а Маритана Гуния и Виталий Самёнков стали бронзовыми призёрами турнира.
Кроме того, руководитель команды Танюта Фита была награждена медалью за вклад в развитие зимнего плавания.
Последнее от Super User
- ПРЕЗИДЕНТ АНА ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНДИРЕКТОРОМ РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА
- В МИНОБОРОНЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ЗА МАРТ
- БУДУЩИЕ ПСИХОЛОГИ ЗАКРЕПИЛИ ЗНАНИЯ НА ПРАКТИКЕ В СВОКУ
- МУЗЕЙ ГУЛИА ПРЕДСТАВИЛ АБХАЗИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
- ПАРЛАМЕНТАРИИ ОЗНАКОМИЛИСЬ С РАБОТОЙ СООБЩЕСТВА АНОНИМНЫХ НАРКОМАНОВ