ИТОГИ АМЭФ – 2026 ПОДВЕЛИ В СУХУМЕ

Сухум. 4 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. I Абхазский международный экономический форум «Абхазия – инвестиции в будущее» проходил в Сухуме со 2 по 4 апреля. Его итоги были подведены на заключительном пленарном заседании, на котором присутствовали президент Бадра Гунба, заместитель председателя Правительства России Александр Новак, президент Осетии Алан Гаглоев, руководители ряда субъектов Российской Федерации, представители бизнеса стран-участниц форума.

В рамках АМЭФ было подписано свыше 30 соглашений и меморандумов, проведено шесть тематических круглых столов по ключевым направлениям развития экономики Республики Абхазия.

Модераторы круглых столов подытожили работу форума «Абхазия – инвестиции в будущее».

Модератор круглого стола «Роль государства в поддержке инвестиционной деятельности» Максим Гвинджия дал высокую оценку состоявшейся дискуссии, отметив, что спикерам удалось выявить наиболее важные проблемы региона и предложить пути их решения.

«Инвестиции в государственную экономику получили высокую оценку. Надеюсь, что обсуждаемые инициативы будут реализованы в кратчайшие сроки», – заявил Гвинджия.

Он подчеркнул, что их реализация поможет создать благоприятный инвестиционный климат, который необходим для устойчивого развития Абхазии.

Модератор дискуссии, посвященной вопросам развития сельского хозяйства, Инал Аргун рассказал о визите на форум делегации Министерства сельского хозяйства России во главе с замминистра Андреем Разиным, а также представителей подведомственных организаций, включая Росагролизинг и Росагрохимзащита.

Совместная работа, по его мнению, особенно актуальна в Год села, который проходит в стране по инициативе президента Бадры Гунба.

Он отметил, что дальнейшее сотрудничество нацелено на внедрение современных агротехнологий и обучение местных специалистов.

Министр туризма Астамур Логуа рассказал об успешном завершении дискуссии, посвященной вопросам туристической деятельности.

«Мы обсудили вопросы улучшения инфраструктуры для гостей нашей страны, а также возможности увеличения туристического потока», – сказал Логуа.

Он также подчеркнул динамичное развитие агротуризма и рост уровня сервиса в Абхазии. Особое внимание, по его словам, уделяется развитию экологически чистых маршрутов и туристических пакетов.

Начальник отдела креативной экономики и культурных индустрий при аппарате Министерства культуры Абхазии Светлана Габуния подвела итоги круглого стола «Креативный импульс. Развитие креативных индустрий и их влияние на экономику Республики Абхазия».

«Нами были подробно рассмотрены различные направления креативной экономики, включая формирование государственной политики, систему учета и поддержки отрасли, развитие инфраструктуры, кадров и экспортного потенциала креативных продуктов», – сказала Габуния.

Она подчеркнула необходимость продолжать поддерживать молодежные инициативы и стимулировать инновации в сфере креативных индустрий.

Модератор круглого стола «Традиции и перспективы развития виноградарства и виноделия» Джансух Отырба отметил, что основной темой этого круглого стола стало представление законопроекта о виноградарстве и виноделии, подготовленного Министерством экономики Республики Абхазия. В обсуждении участвовали представители Министерства сельского хозяйства. В Российской Федерации аналогичный закон был принят в 2020 году, и эта тема вызвала большой интерес и множество вопросов у участников, сообщил он.

Кроме того, особое внимание участники дискуссии уделили сохранению автохтонных сортов винограда.

«Наши виноделы уже проделали в этом направлении значительную работу. В ближайшее время вы увидите множество вин, созданных именно из этих уникальных сортов», – сообщил Отырба.

Сандро Делба, модератор круглого стола, посвященного вопросам восстановления авиасообщения и транспортной инфраструктуры между Абхазией и Россией, дал высокую оценку обсуждению. Он отметил, что особое внимание участники уделили реализации действующих межгосударственных соглашений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

«Одним из ключевых вопросов стала обсуждаемая рабочая карта в области транспорта, направленная на развитие важнейших инфраструктурных проектов. Также спикерами был рассмотрен проект о продлении маршрута электропоезда «Диаскурия» до станции «Гума» к концу текущего года», – сказал Делба.

Председатель Госкомиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений Дмитрий Бутусов, выступавший на заключительном пленарном заседании АМЭФ подчеркнул важность села как центра экономического роста и развития человеческого потенциала. Особое внимание он уделил распоряжению президента Абхазии о признании 2026 года Годом села.

«Сегодня село представляет собой полноценный центр экономического роста, объединяющий историческое наследие и современные технологии для обеспечения комфортных условий жизни местных жителей. Мы убеждены, что значимость сельских территорий в жизни государства должна неуклонно расти. Они должны стать средой, способствующей развитию человеческого капитала и раскрытию предпринимательского потенциала», - сказал Бутусов.

Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Инар Ладария отметил, что ТПП активно способствует налаживанию контактов между предприятиями Абхазии и российскими компаниями.

По его словам, взаимодействие абхазских и российских компаний происходит, в частности, через организацию бизнес-миссий.

«Абхазия – постоянный участник различных форумов и выставок, где инвесторы могут напрямую взаимодействовать с производителями, в том числе и местной продукции», – сказал он.

Ладария поблагодарил всех участников форума и пожелал всем удачных сделок и хороших партнеров.

Президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов отметил важность форума для укрепления доверия и взаимопонимания между российскими и абхазскими предпринимателями.

На заключительном пленарном заседании выступили премьер-министр Владимир Делба, заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак и президент Бадра Гунба.

Об этом сообщает Апсныпресс.