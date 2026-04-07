14 МЕДАЛЕЙ У АБХАЗСКИХ БОРЦОВ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ В ЧЕЧНЕ

Сухум. 7 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазские борцы завоевали медали на межрегиональном турнире в Чеченской Республике. Соревнования собрали 390 участников из Ингушетии, Чечни, Дагестана, Осетии, Казахстана, Калмыкии, Астраханской области и Абхазии.