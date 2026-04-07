ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
14 МЕДАЛЕЙ У АБХАЗСКИХ БОРЦОВ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ В ЧЕЧНЕ

Новости Вторник, 07 апреля 2026 15:53
Сухум. 7 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазские борцы завоевали медали на межрегиональном турнире в Чеченской Республике. Соревнования собрали 390 участников из Ингушетии, Чечни, Дагестана, Осетии, Казахстана, Калмыкии, Астраханской области и Абхазии.

По итогам турнира борцы Абхазии завоевали 14 медалей: 3 золотые, 2 серебряные и 9 бронзовых.

Победителями турнира стали: Динис Зантария (30 кг), Давид Килба (44 кг) и Кемал Какубава (48 кг).

Серебряные медали завоевали: Абазг Фет-оглы (44 кг) и Дамир Аджиев (48 кг).

Бронзовыми призерами стали: Дамей Кархалава (55 кг), Кирилл Цулукия (60 кг), Лаша Базильский (65 кг), Осман Хагба (48 кг), Владлен Капба (35 кг), Леван Хутаба (30 кг), Лаша Чхебелия (32 кг), Самир Темыр-Оглы (35 кг) и Астан Шурдулава (48 кг).

Тренируют спортсменов Игорь Берая, Мераб Хашба, Размик Алабян и Виктор Бороловец.

Последнее изменение Вторник, 07 апреля 2026 15:58

