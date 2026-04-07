 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Календарь событий

« Апрель 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И ХУЛИГАНСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Новости Вторник, 07 апреля 2026 18:48
Оцените материал
(0 голосов)
НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И ХУЛИГАНСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Сухум. 7 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В отношении жителя г. Сухум Цвинария Дамея Викторовича, 1989 г.р., возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения огнестрельного оружия, а также совершенных с применением оружия хулиганских действий.

Преступление имело место в г. Сухум, по ул. Аидгылара, в непосредственной близости с кафе «Чегем» на набережной Махаджиров, около трех часов ночи 3 апреля, когда на тот момент неизвестный произвел выстрелы в общественном месте из огнестрельного оружия.

Принятыми оперативными мерами подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска столичного УВД Дамей Цвинария. В результате медицинского освидетельствования установлено, что гражданин на момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения.

Как пояснил задержанный, находясь в нетрезвом состоянии, он разбил стекло и произвел выстрелы по принадлежащему ему автомобилю «Nissan Fuga» г.н.з. Т529ТО из-за неисправности транспортного средства.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 207 и ч. 1 ст. 217 УК РА, расследует отдел дознания УВД по г. Сухум. Дамей Цвинария арестован.

В соответствии с ч. 7 ст. 19 прим.1 УПК РА названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 07 апреля 2026 18:52

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.