В ТПП АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ БИЗНЕС-МИССИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Сухум. 15 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палате Республики Абхазия состоялась встреча с бизнес-миссией из Краснодарского края (РФ). В мероприятии участвовали: президент ТПП Абхазии Инар Ладария, торговый представитель РФ в РА Залина Кобесова, представитель Минэкономразвития РФ в Абхазии Василий Добрый, помощник министра сельского хозяйства РА Инал Аргун, а также делегация предпринимателей Краснодарского края во главе с первым заместителем председателя Союза «ТПП Краснодарского края» Егором Робским.

В состав делегации также вошли – председатель Комитета по предпринимательству Союза «ТПП Краснодарского края» Елена Ретинских, генеральный директор ООО АПК «Кубаньхлеб» Сергей Корякин (семена, кондитерские изделия, зерно, комбикорма), начальник отдела продаж ООО «Элеватор Порошинский» Андрей Полухин (мука, отруби) и директор мебельной фабрики «Ника» Григорис Попов (офисная, домашняя, корпусная мебель, продукция для гостиниц).

Открывая встречу, Инар Ладария поприветствовав гостей, подчеркнул, что основная задача ТПП – содействие бизнесу по всем направлениям. Он отметил, что ежегодно товарооборот с РФ, в частности с Краснодарским краем, значительно растёт, что говорит о высоком интересе предпринимателей.

«Россия остаётся главным партнёром Абхазии, а Краснодарский край – самым близлежащим соседом, с которым мы сотрудничаем. Надеюсь, что вы останетесь довольны визитом и организованными B2B-встречами, – подчеркнул президент ТПП.

Первый зампредседателя Союза «ТПП Краснодарского края» Егор Робский, поблагодарив за тёплый приём, отметил, что между Краснодарским краем (РФ) и Республикой Абхазия сложились не только деловые, но и многолетние гуманитарные связи в области спорта, медицины и культуры. Товарооборот между двумя сторонами в 2025 году составил 118 млн долларов США.

В свою очередь, Залина Кобесова отметила, что Торгпредство готово подключиться к решению всех задач, включая консультационные и организационные вопросы.

Она добавила, что ТПП обладает полной информацией о предприятиях Абхазии, и после сегодняшних встреч с предпринимателями ситуация окончательно прояснится и станет понятным, с кем можно сотрудничать.

Помощник министра сельского хозяйства РА Инал Аргун и представитель Минэкономразвития РФ в Абхазии Василий Добрый заверили делегацию во всесторонней поддержке.

Стороны выразили надежду на укрепление и расширение взаимодействия.

По итогам встречи переподписано соглашение о сотрудничестве между ТПП Республики Абхазия и Союзом «ТПП Краснодарского края». Впервые соглашение было заключено в 2009 году, переподписание осуществлено в целях обновления документа с учётом текущих условий двустороннего сотрудничества.

Документ создаёт правовую и организационную основу для системного обмена деловыми миссиями, совместных мероприятий и прямых контактов между предприятиями двух регионов.

Затем состоялись B2B-встречи абхазских и краснодарских предпринимателей.