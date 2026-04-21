ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ Ф.А. ИСКАНДЕРА ПОКАЖЕТ «ЧАЙКУ» НА ФЕСТИВАЛЕ «МЕЛИХОВСКАЯ ВЕСНА»

Новости Вторник, 21 апреля 2026 18:35
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ Ф.А. ИСКАНДЕРА ПОКАЖЕТ «ЧАЙКУ» НА ФЕСТИВАЛЕ «МЕЛИХОВСКАЯ ВЕСНА»

Сухум. 21 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. С 22 по 31 мая 2026 года в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в 26 раз пройдёт Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» – старейший в России театральный смотр, представляющий спектакли по произведениям Чехова или о Чехове. В афишу фестиваля в этом году вошло больше 20 спектаклей из России, Казахстана, Абхазии, Белоруссии, Сербии, Вьетнама и Ирана.

Фестиваль «Мелиховская весна» ежегодно с 2000 года проводит музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. К участию в нём приглашаются профессиональные театры и творческие коллективы из России и других стран со спектаклями по произведениям Антона Павловича Чехова или о самом Чехове.

На участие в XXVI Международном театральном фестивале «Мелиховская весна» с сентября по декабрь 2025 года было подано 103 заявки от театров из 13 стран. В итоговую афишу, сформированную Экспертным советом фестиваля, включены спектакли театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Новосибирска, Иркутска, Нижнего Тагила, Самары. Международную часть программы составят театры из Сухума (Республика Абхазия), Алматы (Республика Казахстан).

Свою версию «Чайки», пьесы, созданной Чеховым в Мелихове, представляет на фестивале «Мелиховская весна» Сухумский Театр юного зрителя, основанный в 1981 году, а в 1991 году получивший статус Государственного русского театра драмы. В 2017 году ему присвоено имя уроженца Сухума, выдающегося русского и абхазского писателя Фазиля Искандера.

Всего в афише «Мелиховской весны» около 30 мероприятий: помимо спектаклей пройдут творческие встречи с артистами: Алёной Бабенко, Иваном Стебуновым, Василием Бочкаревым, Юрием Васильевым, Полиной Кутеповой и Сергеем Никоненко.

В течение фестиваля спектакли будут сыграны на нескольких площадках: на сцене в центре мелиховской усадьбы Чехова с крытым залом, в театральном дворе, а также на сценах Серпуховского музыкально-драматического и Подольского драматического театров.

