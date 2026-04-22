ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
ЭЛЬВИРА ТОДУА ПОСЕТИЛА ГОСКОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

Среда, 22 апреля 2026
Оцените материал
(0 голосов)
ЭЛЬВИРА ТОДУА ПОСЕТИЛА ГОСКОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

Сухум. 22 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта состоялась встреча с легендарной спортсменкой, мастером спорта России международного класса Эльвирой Тодуа. Гостью поприветствовал вице-премьер, председатель Госкомитета Таращ Хагба, отметив ее выдающийся вклад в развитие футбола и значимость ее достижений для Абхазии.

«Наша дорогая Эльвира, добро пожаловать в Абхазию – к себе домой, в ту Абхазию, которую ты достойно представляешь на международной арене. Сегодня ты – мастер спорта России международного класса, многократная чемпионка России, обладательница Кубка России, неоднократно входившая в число лучших вратарей страны. В Абхазии тебя помнят и гордятся тобой. Мы искренне гордимся тобой. Понимаем, что у тебя начинается новый этап жизни, впереди много планов и проектов. Со своей стороны мы готовы поддержать твои инициативы, чтобы все задуманное обязательно реализовалось. Спасибо, что приехала лично. Для меня большая честь – иметь возможность так открыто и искренне с тобой общаться», – отметил Таращ Хагба.

Эльвира Тодуа поблагодарила за теплый прием и высокую оценку ее достижений. Она отметила, что рада видеть позитивные изменения, происходящие в республике, и подчеркнула важность внимания к спорту и спортсменам.

«Я очень рада быть здесь. Вижу, как многое в Абхазии меняется в лучшую сторону – многое восстанавливается, развивается, и это действительно приятно. Отдельное спасибо за внимание и за то, что мои достижения и награды здесь отмечают – для меня это очень важно. Все мои победы – это не только моя заслуга, за мной всегда стоит команда, близкие люди и болельщики. Поэтому особенно ценно чувствовать такую поддержку на родине. В ближайших планах – работа с командой «Апсны», участие в соревнованиях, а также обмен опытом. Вместе с тем мне бы очень хотелось уделить внимание развитию женского футбола в Абхазии. Я уже успела увидеть перспективных спортсменок и считаю важным поддержать их, возможно, провести мастер-классы и открытые тренировки. Уверена, что в республике есть талантливые девочки, которые в будущем смогут достойно представлять Абхазию на высоком уровне. Очень хочется, чтобы однажды это происходило под нашим флагом», – сказала Тодуа.

Таращ Хагба подчеркнул значимость визита спортсменки и отметил, что ее успехи являются не только личными достижениями, но и вкладом в укрепление имиджа страны на международной арене.

«Совсем скоро у нас состоится открытие 7-го сезона Медиалиги. Мы постараемся сделать это событие настоящим спортивным праздником, который объединит людей и подарит положительные эмоции обществу. Спорт всегда играл важную роль для нашей страны, и ты – одна из тех спортсменок, которыми мы гордимся. Твои достижения – это не только личный успех, но и вклад в развитие спорта и имиджа Абхазии».

В завершении встречи Эльвире Тодуа были вручены ее награды – как лучшей спортсменке Республики Абхазия по итогам 2025 года, а также звание спортсменки десятилетия, присужденное ей в 2023 году. В свою очередь, Эльвира передала в дар Таращу Хагба игровую футболку со своим автографом.

Эльвира Тодуа – одна из самых титулованных спортсменок, мастер спорта России международного класса. В ее активе – победа на чемпионате Европы среди девушек до 19 лет (2005), бронзовая медаль турнира (2004), многократные титулы чемпионки России (2010, 2011/12, 2019, 2020), а также серебряные и бронзовые награды национального первенства разных лет. Она является обладательницей Кубка России (2009, 2010, 2017, 2022, 2023, 2025) и неоднократно признавалась лучшим вратарем страны (2004, 2005, 2007, 2008).

