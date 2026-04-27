ДЕЛЕГАЦИЯ МИНЗДРАВА АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ «ВЕРШИНА КАЧЕСТВА – 2026»

Сухум. 27 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. По приглашению министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики Рустама Калибатова делегация Минздрава во главе с министром здравоохранения Республики Абхазия Эдуардом Бутба участвует в III Северо-Кавказской конференции с международным участием «Вершина качества – 2026». Конференция проходит с 27 по 29 апреля в Нальчике.

Мероприятие собрало ведущих специалистов в области здравоохранения из России и зарубежья. В ней принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, медицинских учреждений, страховых компаний, а также эксперты из Москвы, Красноярска, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода, Улан-Удэ, Екатеринбурга и Благовещенска.

Особое внимание будет уделено обмену опытом и обсуждению актуальных вопросов здравоохранения в регионах Северо-Кавказского федерального округа.