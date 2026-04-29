ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
В ОРЕНБУРГЕ ПОРУЧИЛИ ПРОРАБОТАТЬ АВИАРЕЙСЫ ИЗ ОРЕНБУРГА В АБХАЗИЮ И КАЗАХСТАН

Среда, 29 апреля 2026
Сухум. 29 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев дал поручение проработать прямые международные авиарейсы из Оренбурга в Абхазию и Казахстан. Поручение глава региона дал на заседании правительства области. Он отметил, что авиасообщение с Абхазией – прямое поручение Администрации президента России.

«Проработайте авиаперевозки с учетом открытия нового аэропорта. У нас по поручению Администрации президента стоит рейс в Абхазию. И, когда будем открывать аэропорт – а мы, скорее всего, будем открывать его с президентом, то давайте смотреть и рейсы на Казахстан», – сказал Солнцев.

Новый терминал аэропорта Оренбурга откроется в 2026 году. Строительство началось в сентябре 2023 года. В аэропорту будет четыре телетрапа и около 500 новых машиномест на парковке, комфортные залы ожидания, кафе и рестораны, зоны для мам и детей, бизнес-залы и VIP-залы. Здание аэровокзала будет выполнено в стиле оренбургской пуховой паутинки. Сейчас на здании нового терминала аэропорта Оренбурга «довязали» декоративный фасад, идут отделочные работы.

Напомним, что аэропорт им. Юрия Гагарина обновят комплексно: ранее модернизация затронула аэродромную инфраструктуру. В ходе работ реконструировали взлетно-посадочную полосу длиной 2,5 тыс. м, соединительную рулежную дорожку и перрон. Также построили очистные сооружения ливневого стока, установили новое светосигнальное оборудование, преобразовали участки ограждения и патрульной дороги аэродрома.

