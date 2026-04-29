ДВА ТВОРЦА ОТ ЛНР ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ НОВОЙ МУЗЫКИ «ВЕСНА» В АБХАЗИИ

Сухум. 29 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Представители Луганской Народной Республики художница Аревик Малхасян и музыкант Алексей Булгаков принимает участие в фестивале новой музыки «Весна», который пройдет в Абхазии с 1 мая. Информацию об этом подтвердила пресс-служба Министерства культуры республики.

Аревик Малхасян представляет на фестивале персональную выставку под названием «Эхо Солнца». Экспозиция включала черно-белую графику и текстильный триптих «Аурум». По замыслу художницы, монохромность работ призвана вызывать у зрителя ощущение отголосков света и тепла. Триптих «Аурум» символизирует ожившие химические элементы, из которых древние алхимики стремились добыть золото. Малхасян отметила, что фестиваль для нее – это ценная платформа для творческого обмена и эмоционального всплеска.

В свою очередь Алексей Булгаков исполнил авторские композиции и песни.

Он выразил ожидание возможности сотрудничества с талантливыми музыкантами на фестивале и презентации своего творчества жителям Абхазии.