В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ ПРОВЕРЯЮТ, КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МИНСЕЛЬХОЗА

В селе Пакуаш комиссия осмотрела уже восемь объектов: от садов до полей. Всего в программе участвуют жители всех 27 сел района.

Сухум. 29 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Реализацию ведомственной целевой программы Минсельхоза проверяют в Очамчырском районе.

Благодаря расширению программы развития сельского хозяйства, граждане получили возможность развивать тепличные хозяйства, птицеводство и закупать технику. Комиссия планирует объехать все населенные пункты, чтобы оценить результаты работы на местах.

«Проект получил статус государственной программы, а её бюджет увеличился со 150 до 500 миллионов рублей», – отметил начальник отдела сельского хозяйства района Тенгиз Какубава.

Масштабная поддержка помогает жителям сел создавать стабильные хозяйства и обеспечивать район собственной продукцией.

Напомним, что глава государства объявил об увеличении финансирования программы развития сельского хозяйства на 2026 год до 500 млн. рублей.