ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Сухум. 30 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба провел рабочую встречу с заместителем начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии Черкесска, бронзовым призером Олимпийских игр 2004, двукратным чемпионом России, обладателем Кубка мира, заслуженным мастером спорта России по боксу Муратом Храчевым и руководителем представительства Российского общества «Знание» в Абхазии Рафаилом Самсония.

В эти дни Мурат Храчев находится в Абхазии, где провел мастер-классы и встречи с подрастающим поколением.

Открывая встречу, Таращ Хагба подчеркнул значимость визитов спортсменов высокого уровня для развития молодежной среды и популяризации спорта в республике.

«Нам очень приятно, что спортсмены такого уровня все чаще приезжают в Абхазию. Особенно важно, что вы делитесь своим опытом с подрастающим поколением. Такие встречи мотивируют молодых людей и показывают, каких результатов можно достичь благодаря труду и дисциплине. Но для нас не менее важно, чтобы молодежь росла здоровой и становилась достойной частью общества», – отметил Хагба.

В свою очередь Мурат Храчев поделился впечатлениями от пребывания в республике, отметив позитивные изменения и высокий потенциал молодежи.

«Я чувствую себя здесь не в гостях, а дома – в братской Абхазии. При этом у меня есть возможность увидеть происходящие изменения свежим взглядом. Прогресс очевиден. Особенно впечатляет молодежь – грамотная, целеустремленная, с высоким уровнем патриотизма. Это большой ресурс, который в будущем позволит вывести страну на качественно новый уровень», – сказал он.

По словам Храчева, взаимодействие между Абхазией и Россией в сфере спорта будет расширяться. Уже ведется работа по организации совместных турниров и обмену командами, а также прорабатываются условия для более комфортного участия абхазских спортсменов в соревнованиях на территории России.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере спорта и молодежной политики.