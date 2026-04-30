Сухум. 30 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. На полях Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах Абхазия и Республика Адыгея подписали договор о сотрудничестве в социально-экономической, торговой и культурной сферах. Подписание состоялось в присутствии президента Абхазии Бадры Гунба на стенде Республики Адыгея на КИФ.

Договор подписали премьер-министр Владимир Делба и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Стороны подчеркнули необходимость развивать перспективные направления взаимодействия, руководствуясь Договором между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнёрстве для расширения экономических связей, а также для формирования межрегиональной и межотраслевой кооперации.

В рамках соглашения о сотрудничестве Адыгея и Абхазия будут способствовать участию хозяйствующих субъектов в реализации совместных программ и проектов по разным направлениям деятельности, содействовать обмену творческими коллективами, взаимодействию между молодёжными и другими общественными организациями.

