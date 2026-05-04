 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МОРСКОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ СОЧИ И СУХУМОМ ВОЗОБНОВИТСЯ В СЕРЕДИНЕ МАЯ

Новости Понедельник, 04 мая 2026 19:34
Оцените материал
(0 голосов)
МОРСКОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ СОЧИ И СУХУМОМ ВОЗОБНОВИТСЯ В СЕРЕДИНЕ МАЯ

Сухум. 4 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Регулярное морское пассажирское сообщение между Сочи и Сухумом в 2026 году возобновится с 15 мая, Об этом со ссылкой на заместителя генерального директора по коммерческой работе «Абхазского морского пароходства» Адамыра Габуния сообщает «Интерфакс».

Рейсы на скоростном судне «Комета» будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и пятницам. Навигация будет действовать до октября.

Время в пути займет около 2,5 часов. Стоимость поездки составит 2800 рублей. Билеты можно будет приобрести в кассах морских портов Сухума и Сочи, а также на официальном сайте перевозчика.

Напомним, морское сообщение между главным российским курортом и столицей Республики Абхазия возобновилось в августе 2025 года. Между Сочи и Сухумом курсирует скоростное судно на подводных крыльях «Комета», рассчитанное на 120 пассажиров.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 04 мая 2026 19:37

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЖИТЕЛИ БАШКИРИИ СМОГУТ ОТПРАВИТЬСЯ ПРЯМЫМ РЕЙСОМ В СУХУМ В КМ ОБСУДИЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.