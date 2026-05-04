МОРСКОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ СОЧИ И СУХУМОМ ВОЗОБНОВИТСЯ В СЕРЕДИНЕ МАЯ

Сухум. 4 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Регулярное морское пассажирское сообщение между Сочи и Сухумом в 2026 году возобновится с 15 мая, Об этом со ссылкой на заместителя генерального директора по коммерческой работе «Абхазского морского пароходства» Адамыра Габуния сообщает «Интерфакс».

Рейсы на скоростном судне «Комета» будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и пятницам. Навигация будет действовать до октября.

Время в пути займет около 2,5 часов. Стоимость поездки составит 2800 рублей. Билеты можно будет приобрести в кассах морских портов Сухума и Сочи, а также на официальном сайте перевозчика.

Напомним, морское сообщение между главным российским курортом и столицей Республики Абхазия возобновилось в августе 2025 года. Между Сочи и Сухумом курсирует скоростное судно на подводных крыльях «Комета», рассчитанное на 120 пассажиров.