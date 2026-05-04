В КМ ОБСУДИЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Понедельник, 04 мая 2026 19:37
В КМ ОБСУДИЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Сухум. 4 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел совещание с участием вице-премьера Джансуха Нанба, министра по налогам и сборам Эдгара Бения, министра финансов Саида Губаз и министра экономики Теймураза Миквабия.

На совещании обсудили вопросы совершенствования налогового законодательства Абхазии, в частности, закона «О налоге на добавленную стоимость», об установлении перечня товаров, в том числе и медицинских, освобождаемых от НДС, а также совершенствования законодательства о налоге на имущество в части установления объектов налогообложения, повышение качества администрирования и планирования.

Премьер-министром даны поручения в течение двух недель подготовить предложения и внести в Кабинет министров для последующего их принятия.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

