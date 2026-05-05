июня 24 2024

В РИЦИНСКОМ ПАРКЕ ЗАЦВЕЛ ЯСЕНЕЦ КАВКАЗСКИЙ

Новости Вторник, 05 мая 2026 13:00
В РИЦИНСКОМ ПАРКЕ ЗАЦВЕЛ ЯСЕНЕЦ КАВКАЗСКИЙ

Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Один из самых опасных ядовитых цветков ясенец кавказский зацвел на территории Рицинского реликтового национального парка. По словам заведующей научным отделом нацпарка Инги Тания, ясенец встречается вдоль дороги на территории Куджба-яштинского лесничества, до которого доходят не так много людей.

Цвести он начинает в начале мая и в солнечную погоду выделяет ядовитые масла, которые могут вызвать ожоги.

Специалисты рекомендуют не притрагиваться к растению, а при контакте тщательно промыть кожу, обработать места ожога перекисью, избегать солнца и обязательно обратиться к врачу.

Среди опасных растений нацпарка, по словам Тания, борщевики, которые растут в высокогорье, ландыш майский и безвременник великолепный.

Ученый подчеркнула, что растения на территории реликтового парка лучше не трогать и не срывать, чтобы не причинить вред не только себе, но и беречь природное разнообразие.

