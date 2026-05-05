15 МАЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство экономики Абхазии сообщает, что 15 мая 2026 года завершается прием заявок на участие в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Республики Абхазия, с целью получения льготного кредитования в рамках Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026–2030 годы.

Программа направлена на стимулирование инвестиционной активности, развитие приоритетных отраслей экономики, создание новых рабочих мест и укрепление экономического потенциала Республики Абхазия.

Льготное кредитование в рамках программы является одним из ключевых инструментов поддержки бизнеса и реализации значимых инфраструктурных и производственных инициатив.

Одновременно Министерство экономики Абхазии информирует о том, что 15 мая завершается первый этап приема заявок, после которого будет проводиться изучение и сравнение заявок и прилагаемых материалов. Позднее в текущем году будут проводиться следующие этапы приема заявок.

Информация о датах начала и окончания приема заявок в будущем будет размещена дополнительно на официальных информационных ресурсах Министерства экономики Республики Абхазия.