ИРИНА МУРАВЬЕВА И ИГОРЬ ПЕТРЕНКО СЫГРАЮТ НА СЦЕНЕ РУСДРАМА

Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. 11-14 июня 2026 года на сцене Государственного русского театра драмы им. Ф.А. Искандера выдающийся, классический российский театр покажет свои лучшие спектакли, сообщает Русдрам.

Спектакли с участием звёзд Малого театра, народных артистов России – Ирины Муравьевой, Игоря Петренко, Людмилы Поляковой, Владимира Дубровского, Валерия Афанасьева, Александра Вершинина, Глеба Подгородинского, Александра Ермакова и молодых популярных артистов театра.

Малый театр России – один из старейших, самых авторитетных и поистине легендарных театров России и всего мира, театр, где оживает классика.

На сцене Театра Искандера будут представлены спектакли:

11, 12 июня в 1:.00 – комедия «Женитьба» Н.В. Гоголя (с участием народной артистки России Ирины Муравьевой).