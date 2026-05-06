БАДРА ГУНБА ПРЕДСТАВИЛ НОВОГО МИНИСТРА ОБОРОНЫ

Сухум. 6 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Главнокомандующий Вооруженными силами, президент Абхазии Бадра Гунба представил командному составу Министерства обороны нового министра Беслана Цвижба. Глава государства выразил благодарность прежнему руководителю ведомства Владимиру Ануа за многолетнюю службу и значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Героя Абхазии Владимира Ануа – человека, который всю свою жизнь посвятил служению Родине и народу. Мы высоко ценим ваш вклад в становление и развитие министерства. Уверен, что заложенные вами традиции будут продолжены, а ваш опыт и знания будут востребованы и в будущем», – отметил президент.

Представляя нового министра, президент напомнил о его участие в Отечественной войне народа Абхазии и большой опыт работы в оборонном ведомстве. Бадра Гунба подчеркнул, что Беслан Цвижба занимал должность первого заместителя министра обороны, и те навыки, которые были получены в период войны, будут применены для дальнейшего становления и формирования Вооруженных сил Республики Абхазия.

«Угрозы и вызовы никуда не делись, их становится больше, появляются новые. Министерству обороны во главе с министром и начальником Генерального штаба предстоит предпринять ряд шагов по укреплению обороноспособности страны», –сказал Бадра Гунба.

Владимир Ануа поблагодарил президента и отметил, что будет продолжать делать все, что в его силах. Поздравляя своего коллегу, он подчеркнул, что они всегда работали и будут продолжать работать ради одного общего дела.

Беслан Цвижба выразил благодарность президенту, главнокомандующему за оказанное доверие. Он отметил, что перед ведомством стоит много задач, из которых укрепление обороноспособности – главная.

Обращаясь к главнокомандующему, Беслан Цвижба подчеркнул, что без той поддержки, которую президент уже оказывает ведомству, и без его дальнейшей помощи развитие невозможно. Он заверил, что приложит все усилия и знания для укрепления армии и обороноспособности государства.

Бадра Гунба пожелал успехов новому министру, руководству Генерального штаба и всему личному составу, подчеркнув, что ключевым приоритетом остается обеспечение надежной обороноспособности государства.

В завершение встречи начальник Генерального штаба ВС Владимир Савченко отметил, что главнокомандующий, президент Бадра Гунба и Правительство страны реализуют все необходимые меры для укрепления обороноспособности и развития Вооруженных сил республики.