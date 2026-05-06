БАДРА ГУНБА ПРЕДСТАВИЛ КАБИНЕТУ МИНИСТРОВ НОВОГО ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА
Сухум. 6 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба представил Кабинету министров нового вице-премьера Майю Цыбулевскую.
«Мною был подписан указ о назначении Майи Васильевны на должность вице-премьера. Майя Васильевна – человек известный в области образования, просвещения, науки. Всю свою сознательную жизнь она посвятила этой деятельности. Мы все прекрасно знаем, что просвещение, образование, наука - ключевые направления в развитии нашего государства. Именно от тех задач, которые сегодня ставятся перед данной сферой, зависит устойчивое развитие нашего государства», – сказал президент.
