ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРЕДСТАВИЛ АСТАМУРА ГУНИЯ КОЛЛЕКТИВУ МИНЗДРАВА

Глава Правительства выразил благодарность бывшему министру Эдуарду Бутба за проделанную работу и личный вклад в развитие системы здравоохранения страны.

Представляя нового главу ведомства, Владимир Делба отметил профессиональные качества Астамура Гуния и выразил уверенность в том, что совместная работа коллектива министерства с новым руководителем будет плодотворной и эффективной.

Премьер-министр пожелал Астамуру Гуния успехов в решении стоящих перед отраслью задач.