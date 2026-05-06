ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРЕДСТАВИЛ АСТАМУРА ГУНИЯ КОЛЛЕКТИВУ МИНЗДРАВА
Сухум. 6 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба представил коллективу Министерства здравоохранения нового руководителя Астамура Гуния.
Глава Правительства выразил благодарность бывшему министру Эдуарду Бутба за проделанную работу и личный вклад в развитие системы здравоохранения страны.
Представляя нового главу ведомства, Владимир Делба отметил профессиональные качества Астамура Гуния и выразил уверенность в том, что совместная работа коллектива министерства с новым руководителем будет плодотворной и эффективной.
Премьер-министр пожелал Астамуру Гуния успехов в решении стоящих перед отраслью задач.
Последнее от Super User
- ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА 1 МАЯ 2026 ГОДА
- ПОРЯДКА 300 ТЫСЯЧ ТОНН ГРУЗОВ ОФОРМИЛИ ТАМОЖЕННИКИ В ЖДПП АДЛЕР В 1 КВАРТАЛЕ 2026 ГОДА
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРЕДСТАВИЛ НОВОГО МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
- БАДРА ГУНБА ПРЕДСТАВИЛ КАБИНЕТУ МИНИСТРОВ НОВОГО ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА
- БАДРА ГУНБА ПРЕДСТАВИЛ НОВОГО МИНИСТРА ОБОРОНЫ