ПОРЯДКА 300 ТЫСЯЧ ТОНН ГРУЗОВ ОФОРМИЛИ ТАМОЖЕННИКИ В ЖДПП АДЛЕР В 1 КВАРТАЛЕ 2026 ГОДА

Сухум. 6 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В преддверии курортного сезона растет трафик ж/д сообщений с Абхазией. Железнодорожный пункт пропуска Адлер является ключевым звеном в логистической цепочке пассажирских перевозок и поставок товаров из России.

В 1 квартале 2026 года сотрудники Сочинской таможни оформили порядка 700 железнодорожных составов и 300 тысяч тонн грузов. Основные экспортные товары: топливо, продовольственные товары, пиломатериалы, изделия из черных металлов, строительные материалы, минеральные удобрения.

Пассажиропоток в 1 квартале увеличился на 48%. За три месяца границу с Абхазией пересекли 38 тысяч физических лиц. В летний период ежедневно курсирует до 10 пассажирских поездов. Регулярные международные пассажирские перевозки осуществляются поездами дальнего следования (сообщения Москва – Сухум, Санкт-Петербург – Сухум). Также курсирует скоростной электропоезд «Диоскурия» по маршруту Сириус – Сухум.