ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА 1 МАЯ 2026 ГОДА

Сухум. 6 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Доходы бюджетной системы Республики Абхазия, администрируемые Министерством по налогам и сборам, за период с 01.01.2026 г. по 01.05.2026 г. выросли на 449 794,0 тыс. руб. (четыреста сорок девять миллионов семьсот девяноста четыре тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составили 2 137 210,9 тыс. руб. (два миллиарда сто тридцать семь миллионов двести десять тысяч рублей), при плане – 1 730 026,0 тыс. руб. (один миллиард семьсот тридцать миллионов двадцать шесть тысяч рублей), выполнение плана – 124%.

Поступления налоговых платежей по районам на 01.05.2026 год составили:

– Сухум: поступления увеличились на 194 089,0 тыс. руб. (сто девяноста четыре миллиона восемьдесят девять тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 1 058 923,9 тыс. руб. (один миллиард пятьдесят восемь миллионов девятьсот двадцать три тысячи рублей), при плане – 905 103,7 тыс. руб. (девятьсот пять миллионов сто три тысячи рублей), выполнение плана – 117%.

– Гагрский район: поступления увеличились на 101 872,0 тыс. руб. (сто один миллион восемьсот семьдесят две тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 477 721,0 тыс. руб. (четыреста семьдесят семь миллионов семьсот двадцать одна тысяча рублей), при плане 449 921,9 тыс. руб., (четыреста сорок девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча рублей), выполнение плана – 106%.

– Гудаутский район: поступления увеличились на 107 692,0 тыс. руб. (сто семь миллионов шестьсот девяноста две тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 243 820,3 тыс. руб. (двести сорок три миллиона восемьсот двадцать тысяч рублей), при плане – 139 495,4 тыс. руб., (сто тридцать девять миллионов восемьсот двадцать тысяч рублей), выполнение плана – 175%.

– Сухумский район: поступления увеличились на 19 595,0 тыс. руб. (девятнадцать миллионов пятьсот девяноста пять тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 108 460,9 тыс. руб. (сто восемь миллионов четыреста шестьдесят тысяч рублей), при плане – 43 320,0 тыс. руб. (сорок три миллиона триста двадцать тысяч рублей), выполнение плана – 250%.

– Гулрыпшский район: поступления составили 95 590,0 тыс. руб. (девяноста пять миллионов пятьсот девяноста тысяч рублей), при плане – 67 983,9 тыс. руб., (шестьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи рублей), выполнение плана – 141%.

– Очамчырский район: поступления увеличились на 32 619,0 тыс. руб. (тридцать два миллиона шестьсот девятнадцать тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 104 232,7 тыс. руб. (сто четыре миллиона двести тридцать две тысячи рублей), при плане – 85 076,9 тыс. руб., (восемьдесят пять миллионов семьдесят шесть тысяч рублей), выполнение плана – 123%.

– Ткуарчалский район: поступления увеличились на 2 143,0 тыс. руб. (два миллиона сто сорок три тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 18 778,6 тыс. руб. (восемнадцать миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч рублей), при плане – 15 423,2 тыс. руб. (пятнадцать миллионов четыреста двадцать три тысячи рублей), выполнение плана – 122%.

– Галский район: поступления составили 29 683,5 тыс. руб. (двадцать девять миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи рублей), при плане – 23 701,0 тыс. руб. (двадцать три миллиона семьсот одна тысяча рублей), выполнение плана – 125%.