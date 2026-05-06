БОЛЕЕ 40 ИНОСТРАННЫХ УЧАСТНИКОВ ПРИЕДУТ В АБХАЗИЮ НА ПРОГРАММУ ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ

Сухум. 6 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазию впервые приедет международная экспедиция Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщил вице-премьер республики, председатель Госкомитета Таращ Хагба в интервью ТАСС на полях российско-абхазского молодежного форума.

По его словам, визит запланирован на период с 17 по 22 сентября. В республику прибудут более 40 молодых представителей из разных стран мира, которые примут участие в региональной программе фестиваля.

«Это уникальный случай – впервые в истории Всемирного фестиваля молодежи региональная программа пройдет за пределами России. И первой страной стала Абхазия», – отметил Хагба.

В рамках программы участники посетят Гагру и другие города Абхазия, познакомятся с историей, культурой и традициями страны.

Вице-премьер подчеркнул, что для Абхазии проведение такой программы имеет особое значение.

«Для нас важно показать подлинную Абхазию – без искажений, изнутри. Это возможность, чтобы молодые люди сами увидели страну, сделали собственные выводы и рассказали о ней в своих странах», – сказал он.

Хагба также напомнил, что абхазская молодежь активно участвует в мероприятиях фестивального движения. В 2024 году делегация республики впервые приняла участие во Всемирном фестивале молодежи, который прошел в Сочи на федеральной территории Сириус. В 2025 году представители Абхазии участвовали в Слете в Нижнем Новгороде, а в 2026 году планируется участие в мероприятиях в Екатеринбурге.

Поддержку участию абхазской молодежи оказывает Росмолодежь. Решение о проведении региональной программы в Абхазии было принято под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко.

Ожидается, что визит международной делегации станет важным шагом в развитии молодежного сотрудничества и укреплении международных связей республики.