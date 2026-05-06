В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИК
Сухум. 6 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудники Администрации президента во главе с вице-президентом Бесланом Бигвава и руководителем Администрации президента Бесланом Эшба приняли участие в общереспубликанском субботнике.
Общереспубликанский субботник проводится в преддверии празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Сотрудники Администрации президента привели в порядок территорию парка имени Баграта Шинкуба.
Вице-президент Беслан Бигвава отметил, что подготовка к 9 Мая является прежде всего данью памяти героям войны, и подчеркнул значимость проведения подобных мероприятий.
