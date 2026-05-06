ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
В СУХУМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ НАБЕРЕЖНОЙ

Среда, 06 мая 2026 18:33
Сухум. 6 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-президент Беслан Бигвава и заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский проинспектировали реконструкцию набережной в Сухуме.

О ходе работ рассказал глава администрации Сухума Тимур Агрба.

В время объезда каждого участка были оценены качество строительства и соблюдение сроков, а также рассмотрены текущие вопросы.

Отдельное внимание уделено археологическим исследованиям. Принято решение усилить группу поисковиков до пяти бригад для ускорения раскопок. Ранее на набережной уже обнаружен камень с античной надписью (предположительно II–III вв. н.э.), а также византийское погребение VI века, траншея у Сухумской крепости и другие ценные находки. Также был найден древнеримский ключ. Несмотря на то, что проведение археологических раскопок сдвигает сроки реконструкции на одном из участков, сохранение исторического наследия остаётся приоритетом.

Кроме того, в рамках инспекции также была осмотрена строительная площадка Дома абхазо-российской дружбы «Мы вместе» (бывший «Дом Москвы» в Сухуме).

Работы ведутся в соответствии с графиком, отставаний нет. В инспекции принял участие начальник управления Департамента капитального ремонта города Москвы Александр Кротов.

Реконструкция набережной продолжается на всех участках. Основной акцент сейчас сделан на качество выполняемых работ. Принято решение об установке именных табличек на объектах благоустройства – для тех, кто вносит вклад в реконструкцию.

Напомним, что масштабный проект стартовал в прошлом году в результате договоренностей президента Республики Абхазия Бадры Гунба и первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко.

За реализацию проекта отвечают Краснодарский край, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Международный аэропорт «Сухум» им.В.Г. Ардзинба и российско-абхазский бизнес – каждый из них ответственен за свой участок.

