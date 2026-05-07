В АБХАЗИИ ВЫСАЖИВАЮТ ДЕРЕВЬЯ В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ И ЖЕРТВАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Сухум. 7 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В селе Адзюбжа Очамчырского района состоялась акция, приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняла участие делегация из города-побратима Мичуринск, прибывшая в Очамчыру со 120 саженцами яблонь.

Во дворе Адзюбжинской средней школы был заложен яблоневый сад. Установлена памятная табличка с указанием, что аллея высажена делегацией из Мичуринска совместно с руководством администрации Очамчирского района в честь 81-й годовщины Великой Победы.

Далее гости посетили выставку в Доме культуры Очамчыры и возложили цветы к мемориалам славы воинам Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Программа визита продолжилась поездкой в село Мыку, где делегация посетила Мыкуский храм. В селе Члоу участники акции возложили цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны и побывали в местном музее.

У памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Агубедиа также высадили 40 деревьев. Саженцы туи привезли из Вологодской области. Каждое дерево здесь – знак благодарности тем, кто отдал жизнь за Победу, и напоминание о том, что память требует не только слов, но и бережного отношения.

И.о. руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Банников отметил, что высадка саженцев стала символом памяти о павших воинах.

«Надеюсь, что все участники данной акции будут бережно относиться, холить и лелеять те насаждения, которые мы посадили»,

– сказал он.

«Сад памяти» проходит в России и за рубежом при поддержке Русских домов. Его цель – высадить 27 миллионов деревьев в память обо всех героях и жертвах Великой Отечественной войны.