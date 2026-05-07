ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ОГОНЬ ПАМЯТИ»

Новости Четверг, 07 мая 2026 16:26
Сухум. 7 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-президент Беслан Бигвава принял участие в торжественной церемонии передачи «Огня памяти», которая прошла у Государственного музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба. В Абхазию доставлена лампада с частицей Вечного огня, зажженного у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. В мероприятии также приняли участие руководитель Администрации президента Беслан Эшба, посол Абхазии в России Михаил Шургалин, представители духовенства, Совета старейшин и общественность.

Торжественная церемония передачи огня прошла у Государственного музея боевой славы им. В. Г. Ардзинба в Сухуме.

Священный символ в республику привезла делегация российского движения «Народный фронт», в составе которой – депутат Госдумы РФ Валерий Горюханов, участница «Команды Путина», рок-исполнительница Мара Кана, и заслуженный врач ДНР, доброволец бригады «Дикая Дивизия Донбасса» Борис Сычеников..

Целью ежегодной акции является сохранение исторической памяти и передача символа Победы будущим поколениям.

В своем выступлении Беслан Бигвава сказал:

«Дорогие друзья!

Сегодня мы становимся свидетелями по-настоящему значимого и символичного события – доставки частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Этот огонь – не просто пламя. Это живая память, это символ бессмертного подвига, мужества и несгибаемой воли народов, победивших в Великой Отечественной войне.

Частица Вечного огня, прибывшая сегодня в Сухум – это символ единства исторической памяти, знак того, что подвиг героев живёт в наших сердцах, передаётся от поколения к поколению и никогда не будет забыт.

Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто принял участие в организации этой важной акции.

Дорогие друзья!

Пусть этот огонь всегда напоминает нам о цене мира, о силе духа и о необходимости беречь правду о прошлом.

От всей души поздравляю вас с Днём Победы! Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и уверенности в завтрашнем дне.

С праздником Великой Победы!»

« В АБХАЗИИ ВЫСАЖИВАЮТ ДЕРЕВЬЯ В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ И ЖЕРТВАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ РЕПЕТИЦИЮ ВОЕННОГО ПАРАДА »
