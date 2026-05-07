ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ РЕПЕТИЦИЮ ВОЕННОГО ПАРАДА

Сухум. 7 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-президент Беслан Бигвава посетил репетицию военного парада, приуроченного к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии также присутствовал руководитель Администрации президента Беслан Эшба.

В торжественном прохождении пеших колонн примут участие более 700 человек – служащие Министерства обороны, ГСО, МВД, МЧС, ГТК, седьмой объединенной военной базы Минобороны РФ и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Будут задействованы авиация и военная техника.

Беслан Бигвава подчеркнул важность качественной подготовки к празднованию Дня Великой Победы, отметив, что военный парад является символом глубокого уважения к подвигу героев.

В этом году торжественное прохождение войск состоится 9 мая на площади Свободы.