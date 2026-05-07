В СУХУМЕ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА «ПОБЕДА»
Сухум. 7 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Дом Москвы в Сухуме откроет выставку «ПОБЕДА», приуроченную ко Дню Победы. На выставке будут представлены яркие образцы политического и военного плаката времен войны и последующих десятилетий СССР, а также киноплакаты фильмов, снятых на тему Великой Отечественной войны, начиная с 1941 года.
Все экспонаты предоставлены из коллекции фотографа и режиссера Ибрагима Чкадуа.
Открытие состоится 8 мая в 16:00, в Центральном выставочном зале Сухума.
Мероприятие организовано Домом Москвы в Сухуме при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.