ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИЯ НАХОДИТСЯ В ТУРЦИИ

Новости Четверг, 07 мая 2026 17:00
Сухум. 7 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация из Республики Абхазия находится в Турецкой Республике с рабочим визитом. В ее состав входят: депутаты Парламента Рашида Айба, Дмитрий Маршания, Демур Гогия, Нарсоу Салакая и Астамур Джопуа, председатель Государственного комитета по репатриации Баграт Боджгуа, заместитель председателя Джансух Лазба, советник председателя Вадим Харазия, начальник организационно-правового отдела Аслан Сангулия и начальник отдела по связям с соотечественниками Инал Хутаба.

В Стамбуле состоялась встреча президента Федерации абхазских культурных центров в Турции Иауза Атрышба, полномочного представителя Республики Абхазия в Турции Ибрагима Авидзба и абхазской делегации.

Приветствуя участников, Иауз Атрышба подчеркнул, что абхазская диаспора в Турции сильна и активно заботится о возвращении на историческую родину, отметив необходимость совместных усилий в решении этого вопроса. В настоящее время Федерация объединяет 21 культурный центр.

Председатель Государственного комитета по репатриации Баграт Боджгуа подробно остановился на проблемах, связанных с процессом репатриации, подчеркнув, что, несмотря на достигнутые результаты, впереди много работы и проектов. Он отметил, что главная цель, определенная первым президентом Республики Абхазия Владиславом Ардзинба, – создать светлое будущее для наших соотечественников, и подчеркнул, что наша страна и народ всегда переживают о возвращении соотечественников в Абхазию. Эта работа будет продолжаться, и Президент Республики Абхазия Бадра Гунба будет уделять ей постоянное внимание.

В ходе встречи полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба рассказал о текущей работе Представительства, взаимодействии с диаспорой.

Ибрагим Авидзба отметил важность ускорения процесса паспортизации для представителей абхазской диаспоры в Турции, развития отношений в сфере культуры и спорта. Он также сказал о необходимости упрочения контактов между молодежью из Абхазии и молодежью из диаспоры, в том числе путем организаций культурных мероприятий между ними.

Депутаты подчеркнули важность сохранения национальной идентичности и традиций наших соотечественников за рубежом, а также необходимость совместных усилий в решении социально-адаптационных вопросов. Они выразили уверенность, что все трудности можно преодолеть, а подготовка молодого поколения к поддержанию связей с родной страной станет нашим важным достижением.

В завершение встречи представители Федерации сообщили о планах в ближайшее время представить в Государственный комитет по репатриации предложения по вопросам репатриации.

Также было сообщено, что поднятые темы будут переданы президенту Бадре Гунба для дальнейшего рассмотрения и реализации.

