ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
Новости Четверг, 07 мая 2026 17:21
В АБХАЗИИ УЧРЕДИЛИ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»

Сухум. 7 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента внесли изменения в закон «О государственных наградах и почетных званиях» во втором окончательном чтении. В республике вводится почетное звание «Заслуженный работник дипломатической службы Республики Абхазия».

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, данная мера направлена на признание особых заслуг дипломатов в реализации внешнеполитического курса страны.

Звание будет присуждаться за значительный вклад в:

отстаивание и продвижение интересов Абхазии на мировой арене;

развитие стратегического партнерства и союзничества;

укрепление политических и экономических связей с иностранными государствами;

защиту прав граждан и юридических лиц Республики Абхазия за рубежом.

На присвоение почетного звания могут претендовать как действующие сотрудники дипломатического ведомства, так и бывшие руководители Министерства иностранных дел, внесшие весомый вклад в становление дипломатической службы республики.

Об этом сообщает Апсныпресс. 

« ИЗ УФЫ В СУХУМ ВЫЛЕТЕЛ ПЕРВЫЙ РЕЙС ПАРЛАМЕНТ РАТИФИЦИРОВАЛ ПРОТОКОЛ К РОССИЙСКО-АБХАЗСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О СОФИНАНСИРОВАНИИ ЗАРПЛАТЫ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ »
