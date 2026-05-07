В АБХАЗИИ УЧРЕДИЛИ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»
Сухум. 7 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента внесли изменения в закон «О государственных наградах и почетных званиях» во втором окончательном чтении. В республике вводится почетное звание «Заслуженный работник дипломатической службы Республики Абхазия».
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, данная мера направлена на признание особых заслуг дипломатов в реализации внешнеполитического курса страны.
Звание будет присуждаться за значительный вклад в:
отстаивание и продвижение интересов Абхазии на мировой арене;
развитие стратегического партнерства и союзничества;
укрепление политических и экономических связей с иностранными государствами;
защиту прав граждан и юридических лиц Республики Абхазия за рубежом.
На присвоение почетного звания могут претендовать как действующие сотрудники дипломатического ведомства, так и бывшие руководители Министерства иностранных дел, внесшие весомый вклад в становление дипломатической службы республики.
Об этом сообщает Апсныпресс.
