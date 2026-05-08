В РЕСПУБЛИКЕ ПРОВОДЯТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Сухум. 8 мая 2026 г. Абхазия-Информ. По поручению премьер-министра Абхазии Владимира Делба продолжаются государственные контрольно-надзорные мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля, защиты прав потребителей.

По информации начальника Отдела потребительского надзора Госстандарта Абхазии Георгия Тарба, работу ведут четыре службы: карантинная, ветеринарная, санитарная и Госстандарт.

«В эти дни рейдовые мероприятия проводились на Центральных рынках Гала и Очамчыры. В торговых объектах выявлены продукция с истекшим сроком годности, а также – нарушения санитарных норм: товарное соседство, условия хранения продуктов в складских помещениях», – сказал Г. Тарба.

По его словам, приостановлена деятельность двух торговых объектов, по санитарным нормам по состоянию на момент проверки.

Владельцам объектов будет выдано предписание для улучшения санитарного состояния.

Об этом сообщает пресс-служба Госстандарта.