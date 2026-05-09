Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Новости Суббота, 09 мая 2026 13:49
В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 9 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме почтили память погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Возложить цветы к памятнику к Неизвестному солдату на набережной Диоскуров пришли вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Народного Собрания-Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, руководитель Администрации Президента Беслан Эшба, депутаты Парламента, члены Правительства, военные, представители широкой общественности, студенты и школьники.

Перед возложением, у памятника Неизвестному Солдату в Сухуме зажгли «Огонь памяти». Частицу Вечного огня торжественно передали музею Боевой славы им. В.Г. Ардзинба представители Народного фронта России.

Затем на площади Свободы прошёл парад Победы в честь 9 Мая.

Вице-президент Беслан Бигвава зачитал поздравление от имени президента Бадры Гунба.

После прохождения пеших колонн по площади проехала техника: бронированная разведывательная машина, маневренные огневые группы на специальных автомобилях с расчётами из танковых пулемётов.

Задействовали и авиационную эскадрилью беспилотников, батарею минометов артиллерийских расчётов, зенитные установки, гаубичную батарею и батарею противотанкового дивизиона, установки ГРАД, колонну бронетранспортёров Седьмой военной базы России в Абхазии.

Над зрителями пролетела авиация: два вертолёта МИ-8, два истребителя Aero L-39 Albatros Вооружённых сил Абхазии.

На площади также развернули полевую кухню, где можно было произнести тост в честь Дня Победы и угоститься солдатской кашей.

Вслед за военными по площади прошла колонна участников акции «Бессмертный полк». Сотни людей с портретами своих предков – участников Великой Отечественной войны – вышли на улицы города, чтобы почтить память тех, кто ковал победу на фронте и в тылу.

***

День Победы в Абхазии – это праздник нескольких поколений, объединяющий отцов, детей, внуков и правнуков.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 55 тысяч наших соотечественников. Семнадцать с половиной тысяч из них погибли.

Медалями «За оборону Кавказа» были награждены более восьми с половиной тысяч жителей Абхазии. Двадцать два уроженца Абхазии стали героями Советского Союза и трое – полными кавалерами ордена Славы.

Сегодня в Абхазии, как и в России, сложилась славная традиция, приуроченная ко Дню Великой Победы. В дни празднования очередной годовщины окончания Великой Отечественной войны не только абхазские ветераны, но и молодежь повязывают георгиевские ленточки – символ связи поколений и памяти о Великой победе. Проходит возложение цветов и венков к Вечному огню у памятника Неизвестному солдату на Сухумской набережной.

Традицией последних лет стало проведение 9 мая гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк», которая сегодня стала международным общественным движением по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

