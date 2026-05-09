МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
Сухум. 9 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Республики Абхазия Астамур Гуния провёл первое расширенное рабочее совещание с руководителями медицинских учреждений. В ходе встречи министр представил свою стратегию развития здравоохранения страны, обозначив основные направления и приоритеты. Главврачи, в свою очередь, отчитались о текущем положении дел в своих учреждениях, рассказали о проблемах, с которыми они сталкиваются, и о достигнутых результатах.
Особое внимание было уделено готовности медицинских учреждений к курортному сезону. Обсуждались вопросы медицинского персонала, оборудования и медикаментов. В период высокого сезона по договорённости с Министерством здравоохранения Российской Федерации в Абхазию будут направлены врачи для помощи абхазским медикам.
